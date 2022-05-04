В крупнейшем микрорайоне Петрозаводска будут отключать электричество

Жителей Древлянки предупреждают о том, что в течение нескольких дней по ночам в районе будут отключать электричество. Информация опубликована на сайте мэрии Петрозаводска.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях. Они пройдут с 22:00 до 6:30 14, 20 и 21 мая.

Электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

- Древлянка-2 (ж/к «Олимп») - Лососинское шоссе, 38А, 38 корп. 1,2; магазины «Пятерочка» и «Магнит»; офисы;

- Древлянка-3 - Грибная, Кантеле, Солеварная, Рекрутская, Карелидная, Пегремская, Семиверстная, Муромская, Баландина, Крамера, Виктора Гудкова, Поленова, Академика Арсеньева, Золотая (СНТ «Резервный») улицы; Морошковый, Смородиновый, Брусничный, Егерский, Звездный, Нигишламбский (СНТ «Звездный»), Весенний, Апрельский, Рудный, Осенний, Летний, Зимний, Снежный, Каменный проезды;

- Древлянка-4 (ж/к «Иволга») - бульвар Интернационалистов, 8, магазин «Пятерочка», офисы;

- Древлянка-5 (ж/к Скандинавия») - Скандинавский проезд (дома 2, 2А, 4, 2Б, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 16); Оборонная улица, 5; школа № 55; детский сад № 8; магазин «Магнит»; офисы;

- Древлянка-6 (строящийся жилой комплекс «Сампо»);

- Древлянка-7 (ж/к Гармония») - улицы Маршала Толбухина (дома 1 и 3), Петра Тикиляйнена (дома 1 и 4); Морозный (дома 1, 3, 5, 7, 9), Финский (дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 15), Вьюжный (дома 3, 5, 7, 10, 12, 14) проезды; детский сад №5; магазины; офисы;

- Древлянка-8 (ж/к «Чистый город») - Чистая улица (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21); детский сад №10; магазины «Пятерочка», «Магнит»; водонасосная станция; водоподъем;

- Древлянка-9 (ж/к «Каскад») - улица Попова (дома 11, 13, 13А, 15); проезды Владимира Баскова (дома 2 и 4), Алексея Афанасьева (дома 1, 2, 6); магазины, офисы;

- Пересечение Лососинского шоссе и Оборонной улицы (ООО «Балтийские высоты»);

- улица Попова, д. 7 (строительная база «ЦСК»):

- Местечко Лососинное. Фото: pixabay.com/minka2507