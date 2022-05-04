04 мая 2022, 15:27
Очистить канаву в Кемском районе администрацию заставил прокурор
Засоренная водоотводная канава грозила подтоплением железнодорожных путей
Водоотводная канава в Кемском районе оказалась засорена кустарником и мусором. В дело пришлось вмешаться Карельской транспортной прокуратуре, сообщили в надзорном ведомстве.
Дело в том, что из-за такого состояния сооружения создалась угроза подтопления как жилых домов, так и железнодорожных путей.
Транспортный прокурор внес главе администрации представление об устранении нарушений. В результате канаву очистили. // Фото: portal-kolomna.ru