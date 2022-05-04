Очистить канаву в Кемском районе администрацию заставил прокурор

Водоотводная канава в Кемском районе оказалась засорена кустарником и мусором. В дело пришлось вмешаться Карельской транспортной прокуратуре, сообщили в надзорном ведомстве.

Дело в том, что из-за такого состояния сооружения создалась угроза подтопления как жилых домов, так и железнодорожных путей.

Транспортный прокурор внес главе администрации представление об устранении нарушений. В результате канаву очистили. // Фото: portal-kolomna.ru