15 сентября 2021, 14:06
В Кремле оценили возможность нового локдауна
Дмитрий Песков высказался о прогнозах вирусологов по новой волне коронавируса
Власти не обсуждают вопрос введения нового локдауна в России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
Песков ответил на вопрос журналистов о том, как власти планируют действовать в связи с прогнозами вирусологов, согласно которым в конце сентября ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом.
«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», - рассказал Песков. Фото pixabay.com/EvgeniT