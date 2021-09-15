В Кремле оценили возможность нового локдауна

Власти не обсуждают вопрос введения нового локдауна в России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос журналистов о том, как власти планируют действовать в связи с прогнозами вирусологов, согласно которым в конце сентября ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом.

«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», - рассказал Песков. Фото pixabay.com/EvgeniT