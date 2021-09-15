15 сентября 2021, 11:40
Количество жертв пандемии в России перевалило за 195 тысяч
Оперштаб сообщил о новых зараженных и умерших в стране
За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 792 человека, выписаны - 17 039. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 1838 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1609, в Архангельской области - 260, в Вологодской области - 227, в Ленинградской области - 189, в Мурманской области - 142.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 7 194 926 раз. Скончался 195 041 человек.
Напомним, в Карелии 14 сентября Covid-19 выявлен 153 раза. Фото pixabay.com/KlausHausmann