Количество жертв пандемии в России перевалило за 195 тысяч

За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 792 человека, выписаны - 17 039. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1838 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1609, в Архангельской области - 260, в Вологодской области - 227, в Ленинградской области - 189, в Мурманской области - 142.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 7 194 926 раз. Скончался 195 041 человек.

Напомним, в Карелии 14 сентября Covid-19 выявлен 153 раза. Фото pixabay.com/KlausHausmann