Разыграны первые 50 миллионов рублей среди вакцинированных россиян

В России состоялся первый этап розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от коронавируса жителей страны. Об этом сообщает правительство страны.

Итоги первого этапа розыгрыша по проекту «Бонус на здоровье» подведены 15 сентября. Определены 500 победителей, которые получат по 100 тысяч рублей. Уведомление победителям придет через портал госуслуг.

Чтобы получить деньги, надо привязать к аккаунту карту «Мир». Сделать это можно в течение трех месяцев после победы в лотерее.

Второй этап розыгрыша пройдет через месяц, 14 октября. Фото pixabay.com/xspline