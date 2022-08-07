07 августа 2022, 15:08
Происшествия

В Костомукше произошла авария на энергосетях

Электроснабжение восстановили, обследование линии электропередачи продолжается

Авария на энерегосетях в Костомукше произошла в субботу вечером. Без света остались городской округ и горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Электроснабжение для потребителей и социально значимых объектов было восстановлено в 22:00. Линия, на которой произошло аварийное отключение, в настоящий момент обследуется»,

- говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы будут произведены после обнаружения источника повреждения. Фото: pxhere.

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новости Карелии
авария не энергосетях
Костомукша
горно-обогатительный комбинат
восстановительные работы