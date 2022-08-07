В Костомукше произошла авария на энергосетях

Авария на энерегосетях в Костомукше произошла в субботу вечером. Без света остались городской округ и горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Электроснабжение для потребителей и социально значимых объектов было восстановлено в 22:00. Линия, на которой произошло аварийное отключение, в настоящий момент обследуется»,

- говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы будут произведены после обнаружения источника повреждения. Фото: pxhere.