07 августа 2022, 15:08
В Костомукше произошла авария на энергосетях
Электроснабжение восстановили, обследование линии электропередачи продолжается
Авария на энерегосетях в Костомукше произошла в субботу вечером. Без света остались городской округ и горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Электроснабжение для потребителей и социально значимых объектов было восстановлено в 22:00. Линия, на которой произошло аварийное отключение, в настоящий момент обследуется»,
- говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы будут произведены после обнаружения источника повреждения. Фото: pxhere.