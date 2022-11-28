28 ноября 2022, 20:17
В Костомукше приступили к установке новогодней елки
Город на севере республики уже вовсю готовится к Новому году
На севере Карелии вовсю стараются создать праздничное настроение. В Костомукше на главной площади приступили к установке новогодней елки. Фотографию процесса опубликовал паблик «Газета «Новости Костомукши».
Праздник в честь открытия ели пройдет 3 декабря в 13:00.
На прошлой неделе в городе горняков зажгли новогоднюю иллюминацию.
Напомним. В Петрозаводске новогодняя елка на площади Кирова должна быть установлена к 11 декабря. Световые консоли в городе засверкают лишь к середине декабря. // фото сообщество «Газета «Новости Костомукши»