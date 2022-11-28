Назван срок установки главной новогодней елки в Петрозаводске

Полную отмену празднования Нового года власти Петрозаводска даже не рассматривают. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Градоначальник пояснил, что закупки новых украшений к этом году не будет. Город будет использовать то, что приобретено ранее.

Главную новогоднюю елку на площади Кирова должны установить к 11 декабря. 18-метровая искусственная ель будет украшена шатром из гирлянд. Елки появятся и в микрорайонах Петрозаводска. Власти города ориентируются на те же места, где они были в прошлом году.

Также начался поиск подрядчика для монтажа световых консолей в карельской столице. Эти работы будут выполнены к середине декабря. // Фото: unsplash.com