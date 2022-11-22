Новогоднюю иллюминацию зажгли на севере Карелии

Праздничное настроение начали создавать в Костомукше. 21 ноября в городе горняков на опорах вдоль автомобильных дорог засверкала новогодняя иллюминация.

Снежинки, шарики - более 200 светильников создают новогоднюю атмосферу на городских улицах, пишет «Газета «Новости Костомукши». 22 светодиодные фигуры были отремонтированы. Десять светильников не зажглись, их проверят, отремонтируют и установят до конца недели.

Чтобы подключить иллюминацию, потребовалось полтора дня. // фото «Газета «Новости Костомукши»