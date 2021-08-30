В Кондопожский ЦБК вложат 50 миллиардов рублей

В развитие целлюлозно-бумажного комбината в Кондопоге инвестируют 50 миллиардов рублей. Новый собственник планирует выпускать новые виды продукции, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Производственные процессы переориентируют под легкограммажный упаковочный картон. Это позволит выйти на новые рынки сбыта. «Дорожную карту» уже составили, производство должно начаться в текущем году.

Модернизация производства не снизила темпы выпуска продукции. В период января-июля на предприятии выпустили 390,6 тысяч тонн бумаги, это 103 процента к аналогичному периоду 2020 года.

В правительстве также рассказали, что среди точек роста экономики Кондопожского района - дальнейшая разработка месторождений полезных ископаемых: Наволокское, Койкарское, Ситозерское, Хавчозерское, Берёзовское, Горелый Бор, Палосельгское. // Фото: источник