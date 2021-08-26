Инвестиции в экономику Карелии растут, но мешает плохая демография

Власти Карелии предполагают, что в этом и следующем году увеличится экспорт. Инвестиции уже выросли на восемь процентов, их объем собираются увеличивать и дальше, сообщили в региональном правительстве.

Главные параметры прогноза социально-экономического развития республики на три ближайших года рассмотрели в правительстве Карелии.

В базовом варианте власти рассчитывают на рост экономики в течение трех лет на уровне100,8 – 101,5 процента.

По словам министра экономического развития и промышленности Олега Ермолаева, в 2021 году вырос экспорт из Карелии. Его оценили в 1 240 миллионов долларов, это 169,4 процента по отношению к уровню минувшего года.

В следующем году прогнозируют увеличение экспорта товаров на три процента. Он должен составить в денежном выражении 1 277 миллиона долларов, а в 2024 достигнуть 1 345 миллионов.

Инвестиции оценили в этом году в 65,8 миллиарда рублей, это в сопоставимых ценах на восемь процентов выше уровня 2020 года. К 2024 году объем вложений в основной капитал хотят увеличить до 82,4 миллиарда рублей за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

Однако сдерживающим фактором является демографическая ситуация, которая характеризуется сокращением численности населения. // Фото: stevepb/Pixabay