Бюджет Карелии получил почти на 50% больше доходов, чем в 2020 году

Бюджет Карелии является профицитным, а доходов в него поступает в текущем году больше, чем в прошлом. Минфин республики отчитался на заседании правительства за первое полугодие 2021-го. Согласно представленным данным, в региональную казну поступило на 51 процент больше доходов, чем в тот же период 2020 года.

Всего бюджет получил из разных источников 28,3 миллиарда рублей, а расходные обязательства власти выполнили на 26,3 миллиарда. Таким образом, профицит бюджета составил два миллиарда рублей.

Темп роста поступления доходов в бюджет Карелии опережает средний по России показатель на 24,1 процента, сообщили в правительстве.

Госдолг республики по сравнению с началом года снизился на два миллиарда рублей. Часть кредитов власти погасили досрочно.