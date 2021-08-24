24 августа 2021, 16:41
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 крупнейших розничных банков
Портал Банки.ру проанализировал данные банков за 1 полугодие 2021 года
Банк Уралсиб по итогам 1 полугодия 2021 года вошел в Топ-15 рейтинга российских банков с наибольшим розничным портфелем, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру*.
Розничный кредитный портфель банка на 01.07.2021 г. составил 185,6 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса. По итогам 2020 года банк входит в Топ-10* крупнейших банков на рынке ипотечного и автокредитования.
*Банки ру https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=63520&date1=2021-07-1&date2=2020-07-01 .