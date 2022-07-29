29 июля 2022, 12:13
Происшествия

В Кемском районе после тушения пожара обнаружено тело мужчины

Следователи проводят проверку

Следователями Кемского отдела СК Карелии проводится проверка по факту обнаружения в обгоревшей квартире тела мужчины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в ночь четверга на пятницу в доме на улице Индустриальной поселка Кривой порог Кемского района. После локализации огня пожарные обнаружили в одной из комнат тело 54-летнего мужчины.

На место происшествия были вызваны правоохранители и следователи, которые устанавливают причины возгорания и смерти погибшего. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Фото: pxhere.

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