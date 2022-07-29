Мужчина в Кеми семь раз обворовал один и тот же магазин

Мужчина в Кеми в июле попытался украсть из магазина спиртное за 400 рублей. Его заметил персонал и обратился в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Когда участковый опросил свидетелей и изучил записи с камер видеонаблюдения, он удивился. Оказалось, тот же 30-летний житель Сегежи еще семь раз ранее похищал товары из магазина. Предметом его вожделений не раз становилось крепкое спиртное.

Злоумышленник признал вину и возместил ущерб. Но за кражи ему предстоит ответить перед судом. // Фото: pxhere.com