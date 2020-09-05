В Кеми разгорается скандал вокруг увольнения директора дома культуры

3 сентября сотрудники кемского Центра культуры и спорта опубликовали открытое письмо в поддержку увольняемого директора культурно-спортивного учреждения Королевой И.А.

Подписанты, а в их числе и те, кто отработал в Центре четверть века, отмечают, что директор Королева, работая там с 2016 года, зарекомендовала себя как отличный специалист, чьи достижения отмечены как жителями города, так и руководством республики. Они не понимают, зачем нужно менять директора и просят местные власти прислушаться к их мнению.

Сегодня глава района Дмитрий Петров опубликовал ответ на это письмо. Он сообщает, что не намерен отказываться от своего решения, намекая и на то, что к организации письма приложили руку те, кто устроен по блату и боится, что потеряет работу.

«Новый руководитель, я уверен, вдохнёт новую жизнь и обеспечит не только бесперебойное и качественное функционирование ДКЖ, но и сделает из ДКЖ локомотив культурной жизни всего Кемского района», - отмечает Петров.

Он также пишет, что новый руководитель будет из среды железнодорожников, «с огнем в глазах».

"На нового руководителя будут возложены ещё и моральные обязательства по поддержанию высокого звания дома культуры железнодорожников (хотя и бывшего)", - заключает Петров.