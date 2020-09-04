Два моста построили на севере Карелии

Рабочие ООО «Техностой» завершили строительство двух железобетонных переправ на дороге «Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча» в Беломорском районе.

Мосты соединили берега реки Колежма и ручья Черный на 17 и 35 километрах дороги. Также были построены участки дорог на подходах к новым переправам, сообщили в пресс-службе правительства республики

На возведение мостов потратили почти в 200 миллионов рублей. Переправы строили в рамках ФЦП к юбилею Карелии.

Фото: пресс-служба правительства РК