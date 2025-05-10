10 мая 2025, 14:20
Общество

В Кеми горел бывший аэродром

Площадь пожара составила 500 квадратных метров
сгоревшая трава в Кемском районе
Фото: пресс-служба ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

В главный майский праздник пожарные в Кемском районе устранили крупное возгорание на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".

Пожарные потушили более 500 кв. метров горящей травы. Раньше это был аэродром. 

Также удалось установить причину возгорания - неосторожность с огнем. Жителей Карелии просят быть осторожнее и внимательнее. © «Петрозаводск говорит»

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Республика Карелия
Карелия
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Кемский район
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возгорание