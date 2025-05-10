В Кеми горел бывший аэродром

В главный майский праздник пожарные в Кемском районе устранили крупное возгорание на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".

Пожарные потушили более 500 кв. метров горящей травы. Раньше это был аэродром.

Также удалось установить причину возгорания - неосторожность с огнем. Жителей Карелии просят быть осторожнее и внимательнее. © «Петрозаводск говорит»