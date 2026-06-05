В Карельской филармонии выступят юные таланты с оркестром "Онего"

В рамках XIII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик», приуроченного к 80-й годовщине Великой Победы, состоится четвёртый концерт под названием «Эстафета поколений»(6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

В Карельской филармонии, на основной концертной площадке республики, 15 мая произойдет уникальная встреча. На одной сцене сойдутся молодые дарования и признанные мастера, энергия юности и мудрость опыта, которых объединяет страсть к музыке. Выступление юных музыкантов в сопровождении профессионального коллектива, Оркестра русских народных инструментов «Онего», – это большая удача, источник вдохновения и бесценный опыт сотрудничества.

В год юбилея оркестра молодые таланты, продолжатели славных традиций, своим искусством продемонстрируют, что память о героизме предков жива и передается потомкам. Их выступление станет символом преемственности поколений и уважения к историческому наследию.

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий.

Солисты: Анастасия Мурсалимова (домра), Глеб Ареховский (аккордеон), Тимур Чейда (вокал), Виктория Григорьева (домра), Григорий Степанов (аккордеон), Карина Жаворонкова (скрипка), Алеся Клюквина (скрипка), Анна Колосова (вокал), Ярослав Буслович (вокал), Анастасия Соловьёва (домра), Илья Лавреш (вокал), Варвара Абрамова (вокал), Родион Соколов (вокал), Ростаслав Неверов (ксилофон), Ансамбль гитаристов Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало, Ансамбль кантелистов Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало, Ансамбль балалаек Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало, Сводный хор Детской хоровой школы, Детский фольклорный ансамбль Vesläžed, Ансамбль домристов Детской музыкальной школы им. Г. Свиридова.

В программе: музыка зарубежных, русских и советских композиторов.

Начало в 19:00, 6+

Билеты можно приобрести здесь.

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