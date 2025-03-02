В карельской деревне широко отметили Масленицу

В первый день весны жители деревни Суйсарь проводили зиму. В Суйсаре отметили Масленицу. Взрослые и дети водили хороводы - карельскую круугу, танцевали, канат перетягивали, валенки кидали.

«Ну и под конец сожгли чучело Масленицы. Правда, назвать эту шикарную куклу чучелом сложно. Во-первых, их было две: одну сделали суйсаряне, вторую привезли с собой артисты. А во-вторых, обе были красавицы! В результате сожгли нашу, деревенскую. К слову, занялась огнем она моментально - значит, ждем скорой весны!»

- рассказала о веселом празднике Лада Романова.

Какая Масленица без блинов? И блины были, и начинки на любой вкус, и чай из настоящих дровяных самоваров.

Жители маленькой карельской деревушки угощать гостей любят и умеют. Первый день весны жители Суйсари провели вместе с фольклорным коллективом «Горница» Виолы Мальми.

Сразу после Масленичной недели начинается Великий пост, который продлится с 3 марта по 19 апреля.