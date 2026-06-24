В карельском поселке ремонтируют школу

Ремонт должен завершиться в текущем году

Фото: сообщество "МБОУ "Матросская ООШ"

В поселке Матросы продолжается масштабная реконструкция школы. С наступлением летних каникул здание школы опустело, сейчас строители активно трудятся как внутри, так и снаружи здания.

В официальной группе школы в социальных сетях регулярно публикуются обновления о ходе ремонта. Особое внимание уделяется утеплению цокольной части фундамента, которое охватывает почти весь периметр здания.

«На втором этаже уже видны очертания будущих помещений: здесь разместятся старшая группа детского объединения «Золотой ключик» и учебные кабинеты для младших школьников. Важным новшеством станет обустройство отдельных туалетов для малышей, чего раньше не было, а буфет переедет на первый этаж»,

- говорится в сообществе.

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Третий этаж также преображается: здесь формируются просторные и светлые классы и зоны отдыха. Благодаря изменениям в проекте удалось расширить коридоры и рекреационные пространства. Между колоннами появятся удобные диванчики, создавая уютные уголки для отдыха школьников.

Стоит отметить, что здание школы служит жителям Матросов уже более полувека. В 1999 году в бывшем общежитии ГПТУ-12 разместили школу и детский сад. Сегодня здесь обучаются 105 школьников и 40 дошкольников. Кроме того, в этом двухэтажном здании находятся поселковая администрация, библиотека и до недавнего времени работал медпункт.

Капитальный ремонт должен завершиться в этом году.