В карельском поселке невозможно добраться до работы, школы, магазина

Чалнинцы массово жалуются на гололед.

«Сегодня моя дочь попыталась пойти в школу, на улице Школьной дважды упала и вернулась домой»,

— рассказала мама школьницы о попытке ребенка добраться до школы.

Жители поселка Чална обвинили администрацию Чалнинского сельского поселения в бездействии. Ирина Линник опубликовала фото ледяных дорог в населенном пункте.

«Красочная иллюстрация работы нашей администрации, которая отвечает за состояние дорог в поселке. Безопасность?! Нет, о такой не слышали…», — пишет автор.

В комментариях подписчики соцсети подтвердили, что шикарный каток открылся на всех улицах Чалны. Для передвижения по обледенелым дорогам люди используют старинные финские санки – подкури , конечно же у кого они есть в хозяйстве.

Чалнинцы просят чиновников посыпать улицы песком или открыть пункт проката коньков.// фото Ирина Линник