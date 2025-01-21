В карельском поселке невозможно добраться до работы, школы, магазина
Чалнинцы массово жалуются на гололед.
«Сегодня моя дочь попыталась пойти в школу, на улице Школьной дважды упала и вернулась домой»,
— рассказала мама школьницы о попытке ребенка добраться до школы.
Жители поселка Чална обвинили администрацию Чалнинского сельского поселения в бездействии. Ирина Линник опубликовала фото ледяных дорог в населенном пункте.
«Красочная иллюстрация работы нашей администрации, которая отвечает за состояние дорог в поселке. Безопасность?! Нет, о такой не слышали…», — пишет автор.
В комментариях подписчики соцсети подтвердили, что шикарный каток открылся на всех улицах Чалны. Для передвижения по обледенелым дорогам люди используют старинные финские санки – подкури , конечно же у кого они есть в хозяйстве.
Чалнинцы просят чиновников посыпать улицы песком или открыть пункт проката коньков.// фото Ирина Линник