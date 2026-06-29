В Карелию за ягодами: сколько стоит экипировка и что точно пригодится

Опытные сборщики утверждают, что сумма за необходимое снаряжение отбивается за первый день работы

Фото: Сгенерировано ИИ/GigaChat

Мнения о том, с чем нужно ехать за ягодами в Карелию, традиционно делятся на два лагеря. Некоторые уверены, что для заработка на сборе ягод нужно дорогое профессионально снаряжение. Другие полагают, что достаточно обычного ведра. На практике истина находится где-то посередине. По итогам опроса опытных сборщиков специалисты подсчитали, во сколько примерно обойдется базовый комплект начинающего сборщика ягод. Для расчета использовались цены крупных российских маркетплейсов и профильных ресурсов.

Инструменты.

Главный выбор сборщика — комбайн или грабли для сбора ягод. Качественный аналог финского комбайна Marjuri можно найти на сайте компании «Ягоды Карелии» по доступной цене 4000 рублей. Альтернатива - специализированные грабли за 1900 рублей. Именно эти инструменты используют профессиональные сборщики, которые зарабатывают сотни тысяч рублей за сезон.

Обувь и одежда.

Высокие резиновые сапоги спасут от сырости и острых веток. Это самая популярная обувь у сборщиков: она лучше фиксирует ногу. Такие стоят около от 500 до 1000 рублей. Понадобятся яркая закрытая одежда, кепка от солнца и перчатки — их большинство найдет в собственном шкафу. Самый простой многоразовый дождевик обойдется примерно в 200 рублей.

Безопасность.

Репелленты от комаров, мошки и других насекомых - от 200 рублей. Возьмем парочку. Важно знать, что по нормам пищевой безопасности нельзя использовать средства с DEET — диэтилтолуамидом. Стоит поискать безопасные аналоги. А чтобы чувствовать себя спокойно, можно купить страховку от клещей — около 400 рублей.

Снаряжение.

Простейший рюкзак для воды, перекуса и мелочей потянет на 200 рублей — на один сезон точно хватит. Термос для горячего чая — вещь опциональная, но полезная. Небольшой термос стоит в пределах 500 рублей, но можно подыскать вариант подороже.

Навигация.

Смартфон с заранее скачанными офлайн-картами — обязательное условие, чтобы отметить место, где оставите автомобиль и не заблудиться. Но удобнее использовать раздел УрожAI в мобильном приложении «Ягоды Карелии» — все функции по ориентированию в лесу там уже встроены.

Таким образом, стоимость базового комплекта начинающего сборщика составляет около 4000-6000 рублей. Впрочем, эту сумму можно существенно сократить, воспользовавшись старым школьным рюкзаком и резиновыми сапогами с дачи. По словам бывалых сборщиков, эти вложения с лихвой отбиваются буквально за первый день работы в лесу. Эксперты советуют не скупать всё сразу: лучше протестировать лес в минимальной комплектации, а докупать аксессуары уже по мере необходимости, когда станет понятно, что нужно именно вам.

Даже с хорошей экипировкой новичкам бывает непросто найти урожайные места и включиться в работу. Тем, кто только начинает знакомиться с профессией, может пригодиться ИИ-модуль «УрожAI» от компании «Ягоды Карелии». Сервис анализирует данные и подсказывает локации с наибольшей вероятностью богатого урожая, позволяя тратить меньше времени на поиски перспективных мест и быстрее приступить к сбору.

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