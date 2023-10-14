В Карелии задержали разбойника, напавшего на банк в Санкт-Петербурге

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и МВД по Республике Карелия по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка, сообщил Пресс-центр МВД России.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, преступление было совершено в поселке Парголово Выборгского района. В помещение кредитно-финансовой организации вошел неизвестный и, угрожая похожим на огнестрельное оружие предметом, потребовал у работников передать ему имеющиеся в кассе деньги. Забрав 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, злоумышленник скрылся.

«Сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка получили информацию о том, что мужчина уехал на такси в сторону Карелии. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены его личность и местонахождение. Спустя пять часов после совершения противоправного деяния оперативники совместно с карельскими коллегами задержали подозреваемого по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия. В ходе досмотра у него изъяты похищенные деньги и пневматический пистолет»,

- рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В ближайшее время задержанный будет доставлен в Санкт-Петербург».