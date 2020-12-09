В Карелии заблокировали сайт с инструкцией по сборке электроудочек

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд из-за интернет-ресурса с информацией об электроудочках.

По сообщению прокуратуры, на сайте содержалась информация о самостоятельном изготовлении и использовании запрещенных орудий вылова, воздействующих на рыбу электрическим током. Использование подобных устройств запрещает законодательство о рыболовстве.

Прокуратура попросила суд ограничить доступ к ресурсу, так как считает, что подобная информация негативно влияет на людей, «формирует искаженное представление о рыболовстве и охране водных биологических ресурсов, провоцирует на противоправное поведение».

В итоге Петрозаводский городской суд встал на сторону надзорного ведомства. Копия решения направлена в Роскомнадзор. (фото provider.net.ru)