В Карелии за сутки выявили 169 заболевших Covid-19, много тяжелых

В Карелии 26 июня выявлены 169 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 39 детей. Такую статистику привел министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Из числа новых зараженных 44 человека находятся в состоянии средней тяжести, 27 человек - в тяжелом состоянии. Крайне тяжелых больных нет.

Подтверждена смерть еще двух жителей республики от коронавируса. Таким образом, общее число жертв пандемии в Карелии достигло 619 человек. Фото osnmedia.ru