Много полиции будет сегодня на улицах Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В ведомстве отметили, что за первые пять месяцев года в городе произошло три ДТП по вине пьяных водителей, в которых пострадали четыре человека. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к остановке на дороге.

В ГИБДД напомнили, что за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение влечет за собой уже уголовную ответственность.

Горожан просят не оставаться в стороне и сообщать о людях, садящихся за руль пьяными. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. Фото portaldeangola.com