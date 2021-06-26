Тяжелая техника снесла заброшенный долгостой на Кукковке

Заброшенный долгостой на Комсомольском проспекте, ставший своего рода визитной карточкой Кукковки, снесли. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на очевидцев.

Тяжелая техника работала за забором, которым был огорожен недостроенный корреспондентский пункт «Останкино». Вместо возвышающегося скелета здания, которое в конце девяностых привлекало местных детей и подростков, теперь осталась груда кирпичей.

Ранее на госзакупках был объявлен аукцион по поиску организации, которая могла бы снести этот объект. Заказчиком работ выступала всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. (фото источника)