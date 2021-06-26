26 июня 2021, 12:56
Общество

Пост проверки документов развернули на въезде в Костомукшу

Временный пограничный пост вернули на боровскую развилку для защиты и охраны госграницы

Пограничный пост проверки документов для всех въезжающих в Костомукшу вернули на боровскую развилку дороги (183 километр автодороги Кола-госграница). Об этом пишет «64-я параллель онлайн».

Пост устанавливают не первый год. Обычно его разворачивают летом, когда возрастает число случаев нарушений установленных на границе административных режимов. Меры защиты согласованы с администрацией Костомукши.

В пограничном управлении ФСБ по Карелии изданию сообщили, что это временные меры. Также граждан попросили отнестись с пониманием к мерам по обеспечению защиты и охраны госграницы и не забывать документы, удостоверяющие личность. (фото 64parallel.ru)

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Метки: 
Костомукша
новости Карелии
пост проверки
пограничный пост
Госграница