Петрозаводчане почтили память освободителей города

26 июня, в день рождения Петрозаводска прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню и стеле города воинской славы.



В эти дни столица Карелии отмечает 77-ю годовщину освобождения, сообщили в администрации города. В торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» приняли участие представители городской и республиканской власти, ветераны, молодежь и гости города. В знак памяти была объявлена минута молчания.

Летом 1944 года войска Карельского фронта начали Свирско-Петрозаводскую наступательную операцию с целью разгромить группировку финских войск. Наступление заставило финское командование начать отход из района Петрозаводска, к которому вдоль берега Онежского озера продвигалась с боями 368-я стрелковая дивизия во взаимодействии с Онежской военной флотилией. Утром 28 июня группа десантников Онежской военной флотилии высадилась в районе Уйской губы, освободила село Деревянное, а затем в 11:35 вошла в Петрозаводск. Противник бежал, не оказав сопротивления. (фото администрация города)