В Карелии за неделю подорожали овощи и молоко, но подешевели макароны

Бананы, яблоки и помидоры подорожали в Карелии, при этом лук, морковь и сливочное масло подешевели. Это следует из еженедельного мониторинга цен, представленного Карелиястат.

Так, за неделю с 29 января по 4 февраля в республике сильнее всего подорожали свежие огурцы. Цены выросли сразу на 9,2%. Также стали дороже – бананы (3,9%), белокочанная капуста (3,3%), яблоки (2,9%), свежие помидоры (1,2%). На 1,4-4,2% подорожало молоко пастеризованное жирностью 2,5-3,2%, мясные консервы для детского питания, вермишель, сметана, колбаса полукопченая и варено-копченая, молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности и печенье.

На 1,6% подешевела морковь, на 1,1% - репчатый лук. Изменились цены и на другие продукты. Например, пшено стало дешевле на 3,3%, сыры сычужные твердые и мягкие – 1,7%, масло сливочное – 1,6%, макароны – 1,4%, свинина (кроме бескостного мяса) – 1,2%, гречневая крупа – на 1,0%.

Также подорожали туалетное мыло, пылесос напольный, женские колготки, зубная щетка, а вот шампунь, согласно данным статистики, подешевел. Изменились цены на некоторые лекарства. В частности, ренгалин, эргоферон, поливитамины. Дизельное топливо подешевело на 0,4%, а 92-й бензин немного подрос в цене, как и стоимость поездки в Турцию. (фото pixabay.com, No-longer-here)