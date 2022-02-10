10 февраля 2022, 17:41
Беломорканал на территории Карелии будут охранять за 400 млн рублей
На охрану гидроузлов в Сосновецком и Повенецком районах объявили тендер
На круглосуточную охрану Беломорканала в Карелии собираются потратить 413 миллионов рублей. Заявки на создание постов рядом с гидроузлами в Повенецком и Сосновецком районах уже принимают, пишет ИА «Республика».
Администрация Беломорско-Онежского бассейна озвучила первоначальную сумму контрактов, но она может измениться в процессе торгов. Исполнитель должен будет оборудовать указанные круглосуточными охранными постами.
Кроме того, нужно будет группу быстрого реагирования для оперативных действий при экстренных ситуациях. // Фото: u-plotnika.ru