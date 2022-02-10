Беломорканал на территории Карелии будут охранять за 400 млн рублей

На круглосуточную охрану Беломорканала в Карелии собираются потратить 413 миллионов рублей. Заявки на создание постов рядом с гидроузлами в Повенецком и Сосновецком районах уже принимают, пишет ИА «Республика».

Администрация Беломорско-Онежского бассейна озвучила первоначальную сумму контрактов, но она может измениться в процессе торгов. Исполнитель должен будет оборудовать указанные круглосуточными охранными постами.

Кроме того, нужно будет группу быстрого реагирования для оперативных действий при экстренных ситуациях. // Фото: u-plotnika.ru