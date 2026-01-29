29 января 2026, 07:00
В Карелии за гонками дронов закрепили статус вида спорта
В региональном правительстве назвали аккредитацию гонок дронов как вида спорта инвестицией в будущее
фото freepik
Гонки беспилотных воздушных судов признали видом спорта. В этом году региональное отделение федерации гонок дронов России получило официальную аккредитацию по виду спорта «гонки дронов (беспилотных воздушных судов)».
Министерство образования и спорта республики закрепило за федерацией официальный статус на два года. Гонки дронов объединяют инженерию, программирование, навыки пилотирования и спортивный азарт. За каждым из них стоит инженер, программист, пилот.
В карельском правительстве это назвали инвестицией в будущее и понадеялись, что официальный статус даст импульс для развития технологических сообществ, привлечения молодежи в инженерию и проведения масштабных и зрелищных мероприятий.