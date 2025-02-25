В Карелии выросло количество ДТП с участием детей

Госавтоинспекция Карелии сообщила о росте числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По сравнению с январем прошлого года количество аварий увеличилось на 50% — с 6 до 9 случаев. При этом число пострадавших детей выросло на 33,3% — с 9 до 12 человек. К сожалению, один ребенок погиб.

Большинство травм несовершеннолетние получили в качестве пассажиров автомобилей. В шести таких инцидентах пострадали девять детей, один из которых погиб. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в четырех авариях травмы получили семь детей, но обошлось без смертельных случаев.

Также зафиксировано три ДТП с участием детей-пешеходов, в которых пострадали трое несовершеннолетних. Два из этих происшествий произошли на пешеходных переходах. В одном случае вина лежала на ребенке, который переходил дорогу в неположенном месте, нарушив правила дорожного движения. // фото: ГАИ Карелии