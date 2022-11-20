В Карелии выбирают имя для жеребенка с разноцветными глазами

У обитателей конюшни в селе Деревянное пополнение. В начале ноября там родился озорной жеребенок породы шетлендский пони. Один глаз у него голубой, а другой карий, а во лбу у него белая звездочка. Владельцы фермы еще думают над именем.

«Есть правила составления кличек для лошадей. У большинства пород, лошади называются по имени матери и отца — первая буква от матери, средняя — от отца. Матильда и Каен»,

- сообщается в группе конюшни. Хозяева животных просят помочь с выбором имени.

Подписчики активно предлагают варианты: Максвел, Микрон, Метеор, Меркурий, Микки, Ментор, Мерлин, Маяк и другие.

Жеребенок в это время активно познает окружающий мир и весело скачет по первому снегу. // фото и видео группа «Конюшня «Старая ферма»