В Карелии возросло число пациентов с внебольничной пневмонией

Случаи внебольничной пневмонии продолжают выявлять в Карелии.

Вчера были госпитализированы еще 16 человек с легочной инфекцией. Такие цифры приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе. За последние сутки в республике не зарегистрировано новых летальных исходов от внебольничной пневмонии.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 5335 пациентов. 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим делают тесты на коронавирус. (фото vestnikceliny.ru)