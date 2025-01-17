17 января 2025, 13:27
В Карелии установлен «желтый» уровень погодной опасности
Ветер усилится сегодня ночью
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии.
В регионе местами ожидается усиление западного, юго-западного ветра, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с полуночи 18 января до 23 часов субботы.
Непогода ожидается в Петрозаводске, Костомукше, а также в Беломорском, Питкярантском, Суоярвском, Сегежском и Сортавальском округах, а также в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском. Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Пудожском районах.
Людям рекомендуют не подходить к провисшим проводам, не ставить машины вблизи деревьев и не рубить упавшие на провода деревья. // фото unsplash.com