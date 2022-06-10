В Карелии требуются более шести тысяч квалифицированных кадров

На сегодняшний день в республике потребность в квалифицированных кадрах на составляет 6388 человек. По данным Управления труда основной объем потребности приходится на обрабатывающие производства – 1111 человек, на учреждения здравоохранения и соцуслуг – 839, образования – 693, на добычу полезных ископаемых – 516 человек, в сельское хозяйство и рыболовство – 404, в сферу строительства – 382.

Чтобы помочь выпускам институтов и училищ региона в трудоустройстве, Агентство занятости Петрозаводска проводит для молодых жителей региона мероприятия, на которых информирует о возможности повышения квалификации в рамках нацпроекта «Демография», о программе субсидированного найма, о возможности получения финансовой помощи на открытие своего бизнеса.

«Сначала года при содействии органов службы занятости выпускники нашли свое место в Центре социальной работы, в компаниях «Инженерный центр «Штрих» и «Кареллестранс», а также на других предприятиях»,

- рассказали в Агентстве. Фото: istockphoto.