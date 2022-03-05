В Карелии строителю не заплатили за работу, и он отомстил работодателю

В полицию Пряжинского района обратилась 24-летняя женщина. Она рассказала, что строит дом в одной из деревень. Во время очередного визита на объект выяснилось, что кто-то завладел сваями от фундамента, ущерб превысил 87 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что к пропаже свай причастен 43-летний строитель - житель Петрозаводска. Именно этот мужчина устанавливал сваи для дома. Он работал с потерпевшей не напрямую, а по договору субподряда. Выполнив работу, он сообщил об этом нанимателю, но тот отказался платить и перестал отвечать на звонки. Тогда строитель решил демонтировать 26 свай и увез их.

По статье о самоуправстве возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести месяцев ареста. Фото pixabay.com/ZeeChow