В Карелии стартует Всероссийская ярмарка трудоустройства

Республика активно готовится к этому событию и предложит соискателям более 1000 разнообразных вакансий

Фото: Сгенерировано ИИ/GigaChat

26 июня по всей стране развернется федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Image Фото: Управление труда и занятости Карелии

Среди участников ярмарки – ведущие предприятия региона, включая представителей Карельского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»: Машиностроительный завод «Росатома» «Петрозаводскмаш», Литейный завод «Петрозаводскмаш», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Также свои вакансии предложат Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация», АО «Карелиянефтепродукт», ООО «Дорожно-строительная компания», АО «Карелгаз» и многие другие.

Стоит отметить, что для Карелии это уже четвертая по счету Всероссийская ярмарка трудоустройства. Предыдущий региональный этап, прошедший в апреле, собрал 134 работодателя, и по его итогам работу нашли 40 человек.

Напомним, что в апреле 2026 года региональный этап ярмарки по всей России привлек более 400 тысяч участников. Было организовано 2,7 тысяч площадок, где около 23 тысяч работодателей предложили порядка 456 тысяч вакансий. В 2025 году ярмарка собрала более 938 тысяч человек, а за три года существования проекта трудоустроились 384 тысячи граждан.

Подробнее можно узнать в официальной группе Управления труда и занятости Карелии в «ВКонтакте».