В Карелии стартовала новая программа для молодых предпринимателей

В Карелии стартовала новая программа, которая поможет дать старт делу начинающих бизнесменов. Об этом во время выступления на молодежном форуме «Берег» в Сортавале рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

«Новая программа пополнит их список уже созданных инструментов для помощи выпускникам и начинающим бизнесменам», - отметил он.

Получить финансовую помощь смогут молодые предприниматели до 25 лет. Средства будут распределяться в виде грантов. Их размер составит от 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, те, кто начнет бизнес в Арктике, смогут получить до 1 млн рублей. Конкурс по распределению пройдет в третьем квартале 2022 года. Всего на эти цели в бюджете республики предусмотрено более 19,5 млн рублей. Фото: gov.karelia.ru.