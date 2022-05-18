В Карелии выявлено 25 свободных земельных участков

В Карелии проводится инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. По итогам работ за последнее время дополнительно выявлено 25 свободных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального минимущества.

На данные объекты уже оформлены новые паспорта. Также документы получили 11 земельных участков в Питкярантском районе, четыре – в Сортавальском, восемь – в Олонецком, два – в Сегежском.

Как дополнили в ведомстве,инвентаризация земель продолжаются, перечень участков пополняется. Фото: property.gov.karelia.ru.