В Карелии стартовал международный чемпионат по плаванию

Сегодня, 21 марта, стартовал Международный чемпионат по зимнему плаванию «Карелия-2022». Заявки подали около 400 участников из России, Монголии, Азербайджана, Казахстана и других стран. Финал состязаний состоится 27 марта.

В акватории Онежского озера волонтеры подготовили бассейн длиной 25 метров на 8 дорожек. В течение пяти дней дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров на них будут преодолевать пловцы от 11 до 80 лет.

Как сообщили в министерстве образования и спорта Карелии, в этом году программу расширили – появятся дополнительные эстафеты и суперфиналы. Фото: gov.karelia.ru