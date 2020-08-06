В Карелии стали чаще убивать и насиловать

Следком по Карелии представил оперативные данные состояния преступности, а также процента раскрываемости злодеяний. Судя по данным, в Карелии возросло число тяжких преступлений – убийств и изнасилований.

Так, с 1 января по 1 августа 2020 года в республике было совершено 39 убийств, за аналогичный период прошлого года – 23. При этом уменьшилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. Подобных преступлений было зарегистрировано – 4, в прошлом году – 15. При этом в разы возросло число изнасилований. За восемь месяцев в республике было совершено 12 половых преступлений, год назад – 4.

Раскрываемость преступлений в этом году составила 100 процентов.