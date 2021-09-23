В Карелии слишком много инвалидов и слишком мало для них работы

Текст и фото: Антонина Кябелева

По информации пенсионного фонда на 1 июля 2021 года, в Карелии проживает 18130 инвалидов трудоспособного возраста. Из них 3024 человека имеют работу, 167 граждан с ограниченными возможностями проходят обучение, а 2314 больных находятся в психоневрологических диспансерах. Таким образом, не имеют работы и нигде не учатся 12525 инвалидов трудоспособного возраста.

На заседании карельского правительства, состоявшемся 23 сентября, обсуждали, как помочь гражданам с инвалидностью применить свои способности и таланты. На эти цели в Карелии в этом году выделена значительная сумма в 14,7 миллиона рублей. Правда, деньги не всегда имеют решающее значение. Во всяком случае в нашей республике.

Руководитель управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что, судя по опросам, желание трудоустроиться изъявило чуть более тысячи инвалидов. В этом году в службу занятости обратились 892 гражданина, имеющие инвалидность. Устроить на работу удалось 269 человек, или почти каждого третьего.

Граждане с инвалидностью, решившие заняться предпринимательством, могут получить по 250 тысяч рублей на открытие своего дела вне зависимости от выбранного ими вида экономической деятельности. В этом году такой возможностью воспользовалось всего шесть инвалидов, которые решили попробовать свои силы в области косметологии, растениеводства, пассажирских перевозок, проката спортивных товаров.

В Кемском районе, рассказала Фролова, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, получив единовременную денежную помощь, отремонтировал автомобиль и стал работать таксистом. В Медвежьегорском районе инвалид второй группы на полученные от государства деньги построила теплицу и занялась растениеводством. В Кондопожском района инвалид третьей группы открыла парикмахерскую.

«Несмотря на это, следует признать, что пока меры не дают желаемого результата»,

- отметила Фролова.

Этот неутешительный вывод подтверждает и сравнение с нашими соседями.

Если в Карелии трудоустроено 16,7% всех инвалидов трудоспособного возраста, то в Республике Коми этот показатель составляет 23%, в Вологодской области - 25%, в Новгородской области – 28%.

Для того чтобы приблизится к нашим соседям и достигнуть показателя в 22%, необходимо трудоустроить тысячу инвалидов. Но, судя по словам Фроловой, в обозримом будущем этого вряд ли удастся добиться. В этой ситуации начальнику управления пришлось долго рассказывать о том, что же нам мешает. В качестве аргументов, оправдывающих отставание республики, были названы и сложившаяся структура экономики, и уровень заболеваемости, и даже географические особенности.

Карелия отличается высоким уровнем так называемой инвалидизации населения. В нашей республике инвалидность имеют 9,7% населения, в Новгородской области - 9,3%, Вологодской области – 7,9%, в Республике Коми – 7,4%.

Неудачи в области трудоустройства инвалидов Фролова пыталась объяснить объективными факторами. Так, по ее мнению, в Карелии высокая доля предприятий обрабатывающих и добывающих отраслей, вредных производств, где людям с ограниченными возможностями сложно найти применение своим силам. Мешает трудоустройству инвалидов, по мнению Фроловой, низкая плотность населения, большая протяженность республики, небольшое число крупных предприятий.

«В отдаленных районах, в сельской местности, в лесных поселках пока недостаточно мест для приложения труда. Поэтому у нас меньше работодателей, которые попадают под закон о квотировании. В три раза меньше, чем в Вологодской области, в четыре раза меньше, чем в Республике Коми и Новгородской области»,

- отметила Елена Фролова.

Дело в том, что работодатели с численностью работников более 35 человек обязаны принимать на работу инвалидов. Однако работодатели не спешат приглашать на работу граждан с серьезными заболеваниями.

По мнению руководителя управления, исправить ситуацию можно путем увеличения рабочих мест, которые предназначены только для инвалидов. На 1 сентября 2021 года количество квотируемых рабочих мест для инвалидов составило 1658. На эти места трудоустроено 1090 человек или 66 %. В абсолютных лидерах учреждения здравоохранения, где трудится больше всего инвалидов, а выделенные квоты заполнены на 100 %. В реальном секторе экономики квоты заполнены всего на 47,5%.

Елена Фролова рассказала, что подготовлен законопроект, по которому под квотирование будут попадать филиалы федеральных структур, зарегистрированных за пределами Карелии. К тому же, по ее мнению, следует усилить контроль на тем, как работодатели выполняют обязанности по приему на работу людей с ограниченными возможностями.

На 1 сентября 2021 года на учете в службе занятости Карелии имеется 7381 свободное рабочее место, из которых 511 вакансий предназначены для инвалидов в счет квоты. «Но этого количества все равно недостаточно. Сохраняется практика, когда работодатели намеренно заявляют по квотам вакансии, не подходящие для инвалидов, низкий уровень зарплаты в вакансиях для инвалидов», - сказала Елена Фролова.

На сегодня служба занятости Карелии не обладает достоверной информацией о том, сколько и какие предприятия попадают под процедуру квотирования. В Вологде служба занятости наладила информационный обмен с фондом социального страхования, что позволило значительно увеличить число квотируемых рабочих мет. В нашей республике, к сожалению, с обменом информации между различными ведомствами всегда было туго.

«Будем двигаться маленькими шажками к большой цели», - заключила Елена Фролова.

Откровенно говоря, хотелось бы, чтобы республика уже перешла к более заметным шагам, хотя бы в области трудоустройства инвалидов.