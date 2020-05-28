В Карелии школьники спасли ветерана Великой Отечественной войны

Об отважном и самоотверженном поступке юных учеников Ведлозерской школы Пряжинского района на своей странице в соцсети рассказал министр образования республики Роман Голубев.

Девятиклассник и семиклассник возвращались домой вечером 24 мая, когда услышали крики. Подростки увидели на озере лодку и человека в воде. По голосу школьники узнали своего соседа, ветерана Великой Отечественной войны.

Юноши не растерялись и разделились. Один побежал домой за веслами, а второй – к берегу. Спустя несколько минут школьники вместе с рыбачившим неподалеку мужчиной доставили ветерана в безопасное место – домой.



По словам Голубева, школьники своим поступком не гордятся и говорят, что так поступил бы каждый, кто оказался в такой ситуации, а они просто оказались в нужный момент рядом.