Нелегальным торговцам цветами и томатами в Петрозаводске грозят штрафы

Сотрудники мэрии и полиции в ходе рейда по пресечению незаконной торговли выявили двух нелегальных предпринимателей в Петрозаводске. Рейд проходил по популярным точкам незаконной уличной торговли в районе Лососинского и Шуйского шоссе.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в отношении физических лиц, которые вели незаконную деятельность, составили два протокола об административных правонарушениях. Продавцам грозят штрафы. Власти столицы Карелии призывает горожан избегать точек несанкционированной торговли.

«Приобретать продукцию у лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и не имеющих санитарных книжек, крайне опасно», - предупреждают в администрации города.

Фото: пресс-центр администрации города