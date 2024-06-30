В Карелии с 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги

Текст, фото: Антонина Кябелева

С 1 июля 2024 года в Карелии произойдет увеличение платы за коммунальные услуги. Результаты этого повышения граждане почувствуют в августе, когда придут новые счета. Мы попытались разобраться, насколько ощутимым окажется нынешнее повышение тарифов на коммунальные услуги.

Начнем с электроэнергии, где произошли принципиальные изменения в самой системе расчета платы за электричество, которая теперь зависит от того, сколько вы его потребили.

С 1 июля 2024 года в Карелии плата за электроэнергию будет рассчитываться в зависимости от того, какой объем электричества был использован.

Разобраться в новых правилах довольно сложно: ставки зависят от категорий потребителей, от оборудования квартир, от того, пользуются ли граждане одноставочным или дифференцированным тарифом. Мы приведем расчеты только по самым распространенным категориям потребителей, которые пользуются обычным, то есть одноставочным тарифом.

Объем потребляемой электроэнергии разделен на три диапазона. В первом диапазоне самые низкие тарифы, и, к счастью, объем установленной для него электроэнергии достаточный, чтобы покрыть расходы на электричество в современном жилье. Соответственно, в третьем диапазоне – тарифы значительно выше, но объем потребляемой электроэнергии уже стремится к промышленным масштабам.

Для начала разберемся с городским населением, проживающим в домах, оборудованных электроплитами без электроотопительных установок.

В зависимости от диапазона, тариф увеличится на 8,8% в первом диапазоне и на 96,8% в третьем диапазоне.

В первом диапазоне действует тариф 3,35 руб/кВт.ч, а потребление ограничено 2 680 кВт.ч в месяц. Согласитесь, для нормальной жизни этого более чем достаточно. Если вы превысили этот лимит, то во втором диапазоне тариф составит 3,36 руб/кВт.ч, а максимальная планка потребляемой энергии равняется 26 800 кВт.ч в месяц. Если вы превысите и данный норматив, то войдете в третий диапазон с тарифом в 6,06 руб/кВт.ч. Но подобные объемы потребляемой энергии обычно замечены у тех, кто занимается майнингом криптовалюты и неплохо на этом зарабатывает.

Для горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, тарифы по трем диапазонам идентичные – 3,35 руб/кВт.ч, 3,36 руб/кВт.ч и 6,06 руб/кВт.ч.

Но есть нюансы, так как объем максимально разрешенного в пределах того или иного диапазона объема электроэнергии зависит от времени года. В первом диапазоне

с сентября по май максимальный объем электроэнергии составляет 11 160 кВт.ч в месяц, а с июня по август – 6 132 кВт.ч в месяц. Во втором диапазоне, где тариф отличается на одну копейку, в течение отопительного сезона максимальная планка составляет 111 600 кВт.ч в месяц, а летом – 61 319 кВт.ч в месяц. Если вы вышли в третий диапазон, то там тариф составит 6,06 руб/кВт.ч.

Для граждан, проживающих в квартирах с газовыми плитами, в зависимости

от диапазона плата за электричество увеличится минимально на 8,9%, а максимально

на 96,8%. В первом диапазоне тариф составит 4,79 руб/кВт.ч, а максимальный объем потребления – 2 040 кВт.ч в месяц. Во втором диапазоне установлен тариф на копейку больше – 4,80 руб/кВт.ч. Для того чтобы удержаться во втором диапазоне, в месяц можно максимально потребить 20 400 кВт.ч. За этим пределом начинается третий диапазон с тарифом в 8,66 руб/кВт.ч.

Для жителей сельских населенных пунктов, проживающих в домах с электроплитами или газом, диапазоны объемов потребления электрической энергии установлены аналогичные. При этом стоимость электрической энергии определяется по тарифам, рассчитанным с учетом применения понижающего коэффициента 0,7. В первом диапазоне применяется тариф 3,35 руб/кВт.ч., во втором диапазоне – 3,36 руб/кВт.ч,

в третьем диапазоне – 6,06 руб/кВт.ч.

Уже сейчас каждый гражданин может посмотреть в квитанциях за предыдущие периоды свои месячные объемы потребления электрической энергии и определить «свой» диапазон.

И еще принципиальный момент: тарифы второго и третьего диапазонов применяются только на те объемы потребления электрической энергии, которые превышают объемы предыдущих диапазонов. Другими словами, если вы превысили объемы и перешли из первого во второй диапазон, то по тарифам второго диапазона вы заплатите только за тот объем, который вышел за рамки первого диапазона.

В целом, в тариф для городского и сельского населения в домах с электроплитами повысится на 8,8%, тариф для горожан, проживающих в домах, где нет электроплит и электроотопительных установок, вырастет на 8,9%.

Если говорить о двухзонном тарифе на электроэнергию, то тариф в дневной зоне подрастет на 7,1%, а в ночной – на 21,9%. Другой пример: трехзонный тариф для городского населения, проживающего в домах с электроплитами и электроотопительными установками. Он тоже зависит от количества потребляемой энергии. Возьмем самый низкий тариф для первого диапазона. Для пиковой зоны он составит 5,59 руб/кВт.ч, что означает рост на 5,6%, для полупиковой зоны тариф установлен 3,35 руб/кВт.ч с повышением на 8,7%, для ночной зоны тариф определен 1,40 руб/кВт.ч, то есть он вырастет на 21,7%.

Тарифы на твердые коммунальные отходы повышаться пока не будут. Рост тарифов на природный газ составит 10,8%, на сжиженный - 9,8%.

Тарифы на теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение в каждом населенном пункте устанавливаются индивидуально. Для примера рассмотрим Петрозаводск, где фактически проживает половина населения республики.

Тариф на тепло, поставляемое ПАО «ТГК № 1», составит 2 827,02 руб./Гкал и увеличится на 11,9%. Тепловая энергия непосредственно от ТЭЦ обойдется потребителям в 1 535,95 руб./Гкал, что означает повышение на 14%.

Тариф на холодное водоснабжение от АО «ПКС-Водоканал» с 1 июля 2024 года составит 53,92 руб./куб.м, то есть вырастет на 10,5%. На 10,5% увеличится и тариф на водоотведение и составит 40,97 руб./куб.м.

В карельском госкомитете по ценам и тарифам повышение объясняют инфляцией (индекс потребительских цен на 2024 год предположительно составит 7,2%), ростом стоимости топлива, ростом цен на электроэнергию и увеличением МРОТ с начала 2024 года на 18,5%.

Очевидно, что подобные объяснения граждане слышат при каждом повышении тарифов, и вряд ли они смогут утешить семьи с низкими доходами. Сильнее всего новые тарифы ударят по небогатым жителям республики. В целом, нужно готовиться к тому, что счета за июль окажутся примерно на 10 процентов выше, чем за предыдущий месяц.