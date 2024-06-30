Стало известно, когда и где на следующей неделе отключат свет

С 1 по 7 июля АО «Прионежская сетевая компания» продолжит ремонтные работы. Для этого придется отключать электроэнергию, предупредили специалисты компании. Они принесли потребителям извинения за доставленные неудобства.

С 1 по 7 июля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- 1 и 3 июля с 15.00 до 18.00. Поселок Боровой.

- 2 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Ленина (дома 87, 89, 89-А, 91, 91-А, 93, 95, 97, 99, 101). Переулок Дорожный.

- 4 и 5 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Кепа.

Кемский муниципальный район:

- 1 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 17,18,20).

- 1 июля с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 42-64), Бланки (20-42).

- 1 июля с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 10,12).

- 1 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Каменева (5,12,14,16,18,18-А). Переулок Совхозный (дома 5-18).

- 1 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2-А,4-А).

- 2 июля с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

- 2 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (дома 1,1-А,1Б,3,3-Б,3-В,5).

- 3 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 15), улицы Каменева (дома 8,10), Фрунзе (дома 1,2,5,4-А), Береговая, Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская, Красноармейская, Советская, Вицупа, Малышева, Морская, Павлика Морозова, Верховье, Мельничная (дома 27,35,37,38,39).

- 4 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27,35,37,38,39).

Лоухский муниципальный район:

- 1 июля с 10.30 до 14.00. Поселок Лоухи (частично).

- 3 и 4 июля с 9.00 до 16.00. поселок Чкаловский: улицы Школьная, Лесная. Переулок Зеленый.

- Со 2 июля с 20.00 до 3 июля до 6.00 и с 4 июля с 20.00 до 5 июля до 6.00. Поселки Пяозерский, Тунгозеро, Софпорог, Новый Софпорог, Кестеньга, Сосновый; окрестности поселка Сосновый: СОТ "Сампо".

- 5 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Тедино: улицы Щитовая, Приозерная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 3 по 7 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Гагарина (дома 27-33), Гористая (дома 1-13), Центральная (дома 1-17), Подсочная.

Муезерский муниципальный район:

- 2 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Заречная.

- 3 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Волома.

- 4 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Молодежная, Северная.

Олонецкий национальный район:

- С 3 по 7 июля с 9.00 до 16.00. Село Нурмойла: улица Ладожская, . СТ «Родничок» (частично).

- 2 июля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Партизанская, (дома 8, 10, 12-19, 19-А, 21), Садовая (дома 2-А, 3-5).

- 4 июля с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улица Школьная, Комсомольская, Партизанская (дома 8, 10, 12-19, 19-А, 21), Садовая, Набережная, Заречная, Пролетарская (дома 10, 12, 14, 16,17, 19, 21, 23, 23-А), Карла Либкнехта (дома 20 – 82), Сказочный тупик, Железнодорожная, Студитова, Октябрьская ( дома 3-А – 35), Коммунальная, Луначарского, Буденного, Новая, Ключевая, Зеленая, Интернациональная, Титова (дома 17, 19-21, 22-А, 23-26, 30), Привокзальная, Коммунальная, Майская, Лесная. Переулки Набережный, Карла Либкнехта (дома 2-А, 3-8), Железнодорожный, Буденного, Больничный, Кирпичный, Красногвардейский; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

- 4 июля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Партизанская (дом 20), Школьная (дома 11, 16-20, 25-А, 26, 29, 29-А, 31). Переулок Набережный (дом 14-Б).

Прионежский муниципальный район:

- С 1 по 7 июля с 9.00 до 16.00. Деревня Царевичи: Экоотель, база отдыха Национального банка; деревня Косалма: ООО «Лест», база отдыха «Царевичи», ООО «Лесной отель»; деревня Шуйская Чупа: улицы Юшкозерская, Прибрежная, Цветочная, Кончезерская, Тупик.

- 1 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Верховье (частично), Рябиновая, Березовая, Хутор.

- 3 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Урозеро: СОТ «Урозеро».

- 2 июля с 10.00 до 14.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично).

- 4 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская(частично). Переулки Сосновый, Пионерский; окрестности села Деревянное: СНТ «Паломлес»; местечко Орзенский Бор.

- 5 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

Пряжинский национальный район:

- 1 июля с 10.00 до 15.00. Окрестности станции Падозеро: СОТ: «Надежда»; местечко Падозеро 33 км, 28 км, СН «Резерв».

Петрозаводский городской округ:

- 3 июля с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Птицефабрика (частично) и Нелуксинская, проезд Прямой, проезд Рядовой, Квартальный проулок, проезд Пайский (частично).

Сегежский муниципальный округ:

- 2 и 3 июля с 9.00 до 00.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 1 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро.

- 2, 3 и 4 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Кочкома.

- 3 юля с 11.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (жилые дома Бутманова С.В., Бритвихина С.Ю., Кузнецова О.Г., Братко А.В., Стасюкевича И.А., Выкайн И.В., Левоева А.Е., Даниленко А.А., Ковыричева В.В.).

Сортавальский муниципальный округ:

- С 1 по 5 июля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Красная Горка (дом 17). // фото: АО «ПСК»