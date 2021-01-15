В Карелии разрабатывают идеальный дом для Арктики

В Ботаническом саду Петрозаводского госуниверситета возведена уникальная лаборатория в виде деревянного здания сложной конструкции, сообщает сайт ru.arctic.ru.

В «тестовом» доме специалисты вуза совместно с коллегами из Мурманского технического университета будут изучать эффективность современных решений в деревянном домостроении в условиях Арктики

Учёные ПетрГУ и Мурманского государственного технического университета в рамках международного проекта КО 1089 "Зелёное строительство в Арктическом регионе" по программе приграничного сотрудничества "Коларктик" разработали модель лаборатории для тестирования "зелёных технологий" и оценки эффективности их работы на северных территориях,

- сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Лаборатория представляет собой деревянный дом, одна часть которого построена по каркасной технологии, а другая по технологии двойного сруба. Последняя является более подходящей для Севера, по сравнению со стенами из брёвен в виде одинарного сруба, однако этот метод не может массово применяться в Мурманской области из-за ограниченного объёма сырья в регионе. Стены дома наполнены датчиками, которые будут измерять температуру, влажность в помещениях, а также оценивать потери тепла.

Схожая по целям лаборатория будет работать на территории Мурманской области.

Возведённые в рамках проекта экспериментальные объекты будут использоваться в исследованиях эффективности различных вариантов ограждающих конструкций и инженерных систем, альтернативных источников энергии, а также систем "умного дома". Модельная лаборатория будет использована в образовательном процессе и научно-исследовательской работе студентов ПетрГУ,

- рассказывает руководитель проекта в ПетрГУ доцент Александра Кузьменкова.

Также в исследовании примут участие эксперты университета финского города Оулу, университета Тромсё (Норвегия) и университета Умео (Швеция).

Фото из группы «ПетрГУ. Петрозаводский университет»

